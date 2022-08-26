Kalp nakli olan Asel taburcu edildi, parkta salıncağa bindi Güncel Haberler KONYA'da yüksekten düşme sonucu beyin ölümü gerçekleşen Asel İnan'ın (2) kalbiyle hayata tutunan 26 aylık Asel Lina Adıyaman, İzmir'de tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi. KONYA'da yüksekten düşme sonucu beyin ölümü gerçekleşen Asel İnan'ın (2) kalbiyle hayata tutunan 26 aylık Asel Lina Adıyaman, İzmir'de tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi. Babasının kucağında ilk kez dışarı çıkan Asel, parkta salıncağa bindi. İzmir'in Karabağlar ilçesinde yaşayan Merve ile Mürsel Adıyaman çiftinin kızları Asel Lina'ya 4 aylıkken geçirdiği zatürrenin ardından miyokardit (kalp kası iltihabı) nedeniyle kalp yetmezliği teşhisi konuldu. Asel Lina Adıyaman, Konya'da yüksekten düşme sonucu beyin ölümü gerçekleşen adaşı Asel İnan'dan nakledilen kalple hayata tutundu. Ameliyat olduğu Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nden taburcu olan Asel Lina Adıyaman, kampüsteki parkta salıncağa bindi. Asel Lina'nın babası Mürsel Adıyaman, kızını kucağına almanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Mucize meleğimiz karşınızda. Ameliyatı mübarek gün cuma günü olmuştu, takdiriilahi yine cuma günü taburcu oldu. Doktorlarımızın hakkı ödenmez. Onların emeği sayesinde kızımız iyileşti" dedi. 'ADAŞININ AİLESİNE ZİYARETE GİDECEĞİZ' Asel'in 15 Temmuz'da ameliyat olduğunu ve 1 Ağustos'a kadar yoğun bakımda süren tedavisinin ardından serviste tutulduğunu kaydeden Adıyaman, kontrollere devam edeceklerini söyleyerek, "Kalp nakli olduğu için düzenli kullanmamız gereken ilaçlar var. Özel bakım gerekiyor. Birkaç yıl gözetim altında olacak. Uzun bir süreç. Her şey onun sağlığı için. O iyi olsun da gerisi teferruat. Adaşı Asel'in babasıyla da görüştük. Kızımız onların da manevi kızı. Önce toparlanacak sonra onların ziyaretine gideceğiz" diye konuştu. 'ASEL'İN MÜCADELESİ TÜM ÇOCUKLARA UMUT OLACAK' Asel Lina'nın kalp yetmezliği nedeniyle kısıtlı olarak beslendiğinin altını çizen Adıyaman, "Kızımın kalp yetmezliği 2 yıldır var. Benim kızım su içemiyordu, yemek yiyemiyordu. Şimdi kızıma yeni bir kalp ve yeni bir hayat verildi. Yeni hayatında bol bol su içip, yemeğini yiyor, hiçbir kısıtlamamız yok. Maşallah biraz kilo da aldı. Çok mutluyuz. Bu mutluluk kelimelerle ifade edilemez. Bir baba olarak elimden geleni yapacağım onun için. O Allah'ın bize bir emaneti. Eve gidince bütün gün evden çıkmayı düşünmüyorum. Evde bol bol oyun oynayacağız. En büyük hayalim onu parka götürmekti. O da sıkıldı, dışarı çıkıp parkta oynamak istiyor. Tüm Türkiye onu tanıdı. Çocuk hastanesinin kardiyoloji servisinde tedavi gören başka çocuklar da var. Asel'in bu mücadelesi onlara umut olsun istiyoruz" dedi. Güncel Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nevra Uçkaç Adıyaman Ameliyat Konya Güncel Haberler

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