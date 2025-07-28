Kalp Masajıyla Hayata Döndürüldü

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Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde bir itfaiye eri, devrilen aracında ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kalbi duran Haydar Öz, yapılan kalp masajıyla yeniden hayata döndürüldü ve ameliyata alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

KALP MASAJIYLA HAYATA DÖNDÜRÜLDÜ

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde devrilen itfaiye aracında ağır yaralanan itfaiye eri Haydar Öz'ün (39) kaldırıldığı hastanede duran kalbi, yapılan kalp masajıyla yeniden çalıştırıldı. Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Öz, ameliyata alındı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Gıyasettin TETİK/ERGANİ (Diyarbakır),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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