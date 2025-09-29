Kalp Krizine Yenik Düşen Polis Memuru Selmani Uçar, Toprağa Verildi

GAZİANTEP'te geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis memuru Selmani Uçar (50), memleketi Adana'nın Kozan ilçesinde toprağa verildi.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan polis memuru Selmani Uçar, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Uçar'ın cenazesi, memleketi Kozan ilçesine getirildi. Kozan Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze törenine acılı ailesi, Kaymakam Bahattin Alp Arslanköylü, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Alptekin, kamu kurumu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kozan Müftüsü Mustafa Kaya tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından, Uçar dualarla toprağa verildi.

Haber-Kamera: Ali GÖKDAL/KOZAN,(Adana),