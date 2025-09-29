Haberler

Kalp Krizine Yenik Düşen Polis Memuru Selmani Uçar, Toprağa Verildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis memuru Selmani Uçar, memleketi Adana'nın Kozan ilçesinde düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Törende ailesi, yerel yetkililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

GAZİANTEP'te geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis memuru Selmani Uçar (50), memleketi Adana'nın Kozan ilçesinde toprağa verildi.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan polis memuru Selmani Uçar, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Uçar'ın cenazesi, memleketi Kozan ilçesine getirildi. Kozan Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze törenine acılı ailesi, Kaymakam Bahattin Alp Arslanköylü, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Alptekin, kamu kurumu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kozan Müftüsü Mustafa Kaya tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından, Uçar dualarla toprağa verildi.

Haber-Kamera: Ali GÖKDAL/KOZAN,(Adana),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Türkiye'nin GÖKÇERİ balonu İsrail'i panikletti

Türkiye'nin yeni göz bebeği İsrail'i panikletti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Alkollü şahıs, esnafın aracını taşla paramparça etti

Esnafın aracını taşla paramparça etti! Ne olduğu kısa sürede anlaşıldı
Görüntüye tepki yağıyor: Bir anne evladına böyle şaka yapar mı?

Görüntüye tepki yağıyor: Bir anne evladına böyle şaka yapar mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.