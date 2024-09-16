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Kalp Krizine Yenik Düşen Polis Memuru Hayatını Kaybetti

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Sakarya'nın Karasu ilçesinde görev başında kalp krizi geçiren 39 yaşındaki polis memuru Olgun Sandalcı, hastanede yaşamını yitirdi. Evli ve iki çocuk babası olan Sandalcı'nın cenazesi toprağa verilecek.

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde görev başında kalp krizi geçiren polis memuru Olgun Sandalcı (39), hastanede hayatını kaybetti.

Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Oğuz Sandalcı, dün görevi başındayken kalp krizi geçirdi. Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine sağlık ekipleri tarafından Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sandalcı, kurtarılamadı.

Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Olgun Sandalcı'nın cenazesinin ikindi namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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