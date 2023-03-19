Kalp krizinden ölen Sveti Georgi Kilisesi papazı Çıkırık, toprağa verildi

EVİNDE geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden eden Bulgar Sveti Georgi Kilisesi papazı Alexander Çıkırık (62), düzenlenen törenle vasiyeti gereği kilisenin bahçesinde toprağa verildi.

Edirne'nin Barutluk Mahallesi'ndeki tarihi Bulgar Ortodoks Sveti Georgi Kilisesi'nin papazı Alexander Çıkırık, perşembe gecesi evinde fenalaştı. Çağırılan ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan, yapılan muayenesinde kalp krizi geçirdiği belirlenen Çıkırık, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Çıkırık için bugün, görev yaptığı kilisede tören düzenlendi. Törende Çıkırık'ın eşi Mariya Nikolaeva ile kızı Kristina Raykova taziyeleri kabul ederken, oğlu Georgi Aleksandrov Çıkırık da düzenlenen ayinde görev aldı. Törende Edirne Vali Vekili Sıdkı Zehin, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, İYİ Parti Edirne Milletvekili Orhan Çakırlar ve Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Çıkırık'ın ailesine taziyelerini iletti. Törene Bulgaristan Ankara Büyükelçisi Angel Çolakov, Bulgaristan Edirne Başkonsolosu Borislav Dimitrov ile Bulgaristan'dan da gelen çok sayıda kişi de katıldı.Bulgaristan'ın Stara Zagora kentinden gelen Metropolit Kipriyan'ın yönettiği ayin yaklaşık 2 saat sürdü. Ayinin ardından Bulgaristan Ankara Büyükelçisi Çolakov, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev'in, Bulgaristan Edirne Başkonsolosu Borislav Dimitrov da Bulgaristan Başbakanı Gılıb Donev'in taziye mesajlarını okudu. Alexander Çıkırık, törenle kilise bahçesinde toprağa verildi.