Kalp krizinden ölen eski Ankara DGM Başsavcısı Nusret Demiral son yolculuğuna uğurlandı - Haberler

Kalp krizinden ölen eski Ankara DGM Başsavcısı Nusret Demiral son yolculuğuna uğurlandı Eski Devlet Güvenlik Mahkemesi (DGM) Başsavcısı Nusret Demiral, dün sabah geçirdiği kalp krizi sonucu 92 yaşında hayatını kaybetti. Eski Devlet Güvenlik Mahkemesi (DGM) Başsavcısı Nusret Demiral, dün sabah geçirdiği kalp krizi sonucu 92 yaşında hayatını kaybetti. Kapatılan DGM'nin en kritik soruşturmalarını yürüten başsavcı Nusret Demiral'ın, geçirdiği kalp krizinin ardından kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi. Demiral'ın cenazesi, Karşıyaka Camisi'nde kılınan namazın ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Demiral, çeşitli illerde yürüttüğü savcılık görevinin ardından Adalet Bakanlığı Ceza işleri Genel Müdürlüğü bünyesinde Tetkik Hakimliği ve Ankara Cumhuriyet Başsavcı yardımcılığı görevlerinde bulundu. Nusret Demiral, kamuoyunun gündeminde önemli yer tutan soruşturmaları yürütmüş, 43 yıllık meslek hayatında, 31 Ekim 1995'te DGM Başsavcılığından emekli olmuştu. Emekli olduktan sonra 16 Kasım 1995'te MHP'ye katılan ve milletvekili adayı olacağını belirtilen Demiral, parti tüzüğüne aykırı söylemleri nedeniyle partisinden 1996'da ihraç edilmişti. AA / Ahmet Sertan Usul - Güncel Devlet Güvenlik Mahkemesi Kalp Krizi Ankara Güncel Haberler

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