Kalp krizi sonucu vefat eden uzman çavuşun cenazesi Mersin'de defnedildi

Kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Uzman Çavuş Mehmet Karabulut'un cenazesi Mersin'in Anamur ilçesinde toprağa verildi.

Görevli olduğu Suriye'de geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Karabulut'un cenazesi, Otogar Camisi'ne getirildi.

Burada İlçe Müftüsü Mehmet Fidan'ın kıldırdığı namazın ardından Karabulut'un naaşı,Ormancık Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Törene, Karabulut'un ailesi ve yakınlarının yanı sıra Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir, Garnizon Komutanı Albay Taner Tükel, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.