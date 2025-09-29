Haberler

Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybeden Polis Memuru Selmani Uçar Defnedildi
Gaziantep'te kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden 50 yaşındaki polis memuru Selmani Uçar, memleketi Adana'nın Kozan ilçesinde toprağa verildi. Cenaze törenine ailesi ve yerel yöneticiler katıldı.

Gaziantep'te geçirdiği kalp krizi sonucu 50 yaşında hayatını kaybeden polis memuru Selmani Uçar'ın cenazesi, memleketi Adana'nın Kozan ilçesinde toprağa verildi.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli Uçar, evinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Anadolu Ajansı (AA) Sakarya Bölge Müdürlüğünde yardımcı muhabir olarak görev yapan Burak Uçar'ın babası olan Uçar'ın naaşı, Gaziantep'teki Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde düzenlenen törenin ardından Adana'nın Kozan ilçesine uğurlandı.

Kozan Asri Mezarlığı'nda ikindi vakti kılınan cenaze namazına Uçar'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Alptekin ve AA Adana Bölge Müdürü İbrahim Erikan da katıldı.

İlçe Müftüsü Hasan Kaya'nın kıldırdığı namazın ardından Selmani Uçar'ın cenazesi dualarla defnedildi.

Kaynak: AA / Fatih Azgın - Güncel
