Kalp Krizi Nedeniyle Hayatını Kaybeden Polis Memuru İçin Tören Düzenlendi

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Ersin Cıstak adlı polis memuru, Denizli'de geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmesinin ardından Aydın'da düzenlenen törenle anıldı. Törene aile üyeleri ve mesai arkadaşları katıldı.

Denizli'de geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis memuru için, görev yaptığı Aydın'da tören düzenlendi.

İzinli olarak Denizli'deki ailesinin yanına giden ve dün kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Aydın Asayiş Şube Müdürlüğü Yunus Timinde görevli polis memuru Ersin Cıstak (52) için Aydın İl Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlendi.

Törene Cıstak'ın ailesinin yanı sıra mesai arkadaşları katıldı.

Cıstak'ın naaşı, törenin ardından toprağa verilmek üzere Denizli'ye uğurlandı.

Kaynak: AA / Enes Uzun - Güncel
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