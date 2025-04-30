3 İBB şirketi mercek altında! İmamoğlu döneminin belgeleri istendi

3 şirket mercek altında! İmamoğlu döneminin belgeleri istendi
Bu acının tarifi yok! TBMM'de komisyon üyelerini hüngür hüngür ağlatan ses kaydı

TBMM'de komisyon üyelerini hüngür hüngür ağlatan ses kaydı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP, millete bantların arkasında hangi şaibeli işlere giriştiklerini izah etmek zorundadır

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'i küplere bindirecek çağrı
RTÜK harekete geçti! Sokak röportajları artık televizyonlarda yayınlanamayacak

RTÜK harekete geçti! Sokak röportajları artık orada yayınlanamayacak

Kalp Krizi Nedeniyle Hayatını Kaybeden Polis Memuru Abdulkadir Öztürk'ün Cenazesi Defnedildi

Kalp Krizi Nedeniyle Hayatını Kaybeden Polis Memuru Abdulkadir Öztürk'ün Cenazesi Defnedildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis memuru Abdulkadir Öztürk, memleketi Şanlıurfa'da son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreni, ailesinin yanı sıra birçok kişi tarafından katılım ile gerçekleştirildi.

Ankara'da geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden polis memuru Abdulkadir Öztürk'ün cenazesi, memleketi Şanlıurfa'da toprağa verildi.

Halı saha maçında geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden polis memuru Öztürk'ün cenazesi, memleketi Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine getirildi.

TOKİ Camisinde kılınan namazın ardından Öztürk'ün cenazesi Yeni Mezarlık'ta toprağa verildi.

Cenaze törenine, Öztürk'ün ailesi ve yakınlarının yanı sıra Viranşehir Kaymakamı Kemal Ülkü, İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Reşit Dağ - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.