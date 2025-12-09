Haberler

Tokat'ta kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden askerin cenazesi Isparta'da defnedildi

Tokat'ta kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden askerin cenazesi Isparta'da defnedildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tokat'ta görevi başında kalp krizi geçiren Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Palabıyık, memleketi Isparta'nın Eğirdir ilçesinde toprağa verildi. Törene katılanlar, Palabıyık'ın cenazesi ve ailesinin acısını paylaştı.

Tokat'ta görevi başında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden askerin cenazesi, memleketi Isparta'nın Eğirdir ilçesinde toprağa verildi.

Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Palabıyık'ın (33) Türk bayrağına sarılı cenazesi, ilçeye bağlı Yılgıncak köyüne getirildi.

Palabıyık'ın yakınlarının gözyaşı döktüğü törenden sonra cenaze, kılınan namazın ardından aile kabristanlığına defnedildi.

Törene, Isparta Valisi Abdullah Erin, İl Jandarma Komutanı Yunus Emre Karamanoğlu, Eğirdir Belediye Başkanı Mustafa Ezer, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Dün Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Palabıyık Niksar Jandarma Komutanlığında görevi başında kalp krizi geçirmiş, Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Palabıyık burada hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Yalçın Çelen - Güncel
Uyuşturucu soruşturması büyüyor! Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 3 kişi gözaltında

Spikerlerin ardından ünlü gazeteci de gözaltına alındı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erzurum'da Ülkücü gençlerin çektikleri video olay oldu

Ülkücü gençlerin videosu olay oldu
Galatasaray'da hayal kırıklığıydı, gittiği yerde kral oldu! Brezilya'da Vinicius fırtınası

Galatasaray'da kaleyi dahi tutturamıyordu, gittiği yerde kral oldu
Mustafa Sandal, nafaka ödemiyor iddialarına dekontla yanıt verdi

Mustafa Sandal, iddiaya dekontu paylaşarak yanıt verdi
14 yaşındaki kız evine dönmedi, yakınları 'taciz' iddiasıyla arkadaşının ailesine saldırdı

Mahalleyi karıştıran iddia! Evi basıp aileye tekme tokat saldırdılar
Erzurum'da Ülkücü gençlerin çektikleri video olay oldu

Ülkücü gençlerin videosu olay oldu
Bakan Tunç'un kürsüden teşekkür ettiği Milletvekili Keleş: Bizim için büyük bir motivaston kaynağı oldu

Bakan Tunç'tan Milletvekili Keleş'e kürsüden teşekkür
Baba ve oğlunu vurduktan sonra yakmıştı! Hedef saptırmak için bakın ne yapmış

Baba-oğlu vurup yakmıştı! Hedef saptırmak için bakın ne yapmış
Ergin Ataman'dan flaş itiraf: Her gece yatarken onu düşünüyorum

Ergin Ataman'dan flaş itiraf: Her gece yatarken onu düşünüyorum
Vaizler 2026 yılında ne kadar maaş alacak? Hesaplama yapıldı

Hesaplama yapıldı: İşte vaizlerin 2026 yılında alacağı maaş
Türkiye'nin yanı başında sıcak saatler! 80 bin kişilik ordu teyakkuza geçti

Türkiye'nin yanı başında sıcak saatler! 80 bin kişilik ordu teyakkuza geçti
Aydınspor futbolcularından 'şehre dönmeme' kararı

Maddi sıkıntı çekiyorlardı! Tüm takım şehre dönmeme kararı aldı
Sivas'ta tarlasını süren çiftçiyi ürküten görüntü

Göz göze geldiler: Sivaslı çiftçinin nutkunun tutulduğu an
Kesik baş cinayetinde tüyler ürperten detaylar! Sır perdesi aralanıyor

Kesik baş cinayetinde tüyler ürperten detaylar! Sır perdesi aralanıyor
title