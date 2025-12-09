Tokat'ta kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden askerin cenazesi Isparta'da defnedildi
Tokat'ta görevi başında kalp krizi geçiren Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Palabıyık, memleketi Isparta'nın Eğirdir ilçesinde toprağa verildi. Törene katılanlar, Palabıyık'ın cenazesi ve ailesinin acısını paylaştı.
Tokat'ta görevi başında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden askerin cenazesi, memleketi Isparta'nın Eğirdir ilçesinde toprağa verildi.
Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Palabıyık'ın (33) Türk bayrağına sarılı cenazesi, ilçeye bağlı Yılgıncak köyüne getirildi.
Palabıyık'ın yakınlarının gözyaşı döktüğü törenden sonra cenaze, kılınan namazın ardından aile kabristanlığına defnedildi.
Törene, Isparta Valisi Abdullah Erin, İl Jandarma Komutanı Yunus Emre Karamanoğlu, Eğirdir Belediye Başkanı Mustafa Ezer, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Dün Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Palabıyık Niksar Jandarma Komutanlığında görevi başında kalp krizi geçirmiş, Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Palabıyık burada hayatını kaybetmişti.
