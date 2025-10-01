Kalp Krizi Geçiren Yaşar Şirinel, Hava Ambulansı ile Hastaneye Sevk Edildi
Konya'nın Seydişehir ilçesinde kalp krizi geçiren 60 yaşındaki Yaşar Şirinel, Seydişehir Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından hava ambulansı ile Konya Şehir Hastanesi'ne nakledildi.
