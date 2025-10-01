Haberler

Kalp Krizi Geçiren Yaşar Şirinel, Hava Ambulansı ile Hastaneye Sevk Edildi

Konya'nın Seydişehir ilçesinde kalp krizi geçiren 60 yaşındaki Yaşar Şirinel, Seydişehir Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından hava ambulansı ile Konya Şehir Hastanesi'ne nakledildi.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde kalp krizi geçiren bir kişi, hava ambulansı ile Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Kalp krizi geçiren Yaşar Şirinel'in (60) ilk müdahalesi Seydişehir Devlet Hastanesi'nde yapıldı.

Durumu değerlendirilen Şirinel için Konya İl Sağlık Müdürlüğü'nden hava ambulansı talep edildi.

Hasta, Seydişehir Millet Bahçesi'ne inen hava ambulansı ile Konya Şehir Hastanesi'ne nakledildi.

Kaynak: AA / Kadriye Coşkun - Güncel
