KALP KRİZİ GEÇİREN TRAFİK POLİSİ HAYATINI KAYBETTİ - Haberler

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KALP KRİZİ GEÇİREN TRAFİK POLİSİ HAYATINI KAYBETTİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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SİVAS'ın Şarkışla ilçesinde trafik polis Ünlü Çığır (50), görevi başında geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

SİVAS'ın Şarkışla ilçesinde trafik polis Ünlü Çığır (50), görevi başında geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Olay, saat 12.00 sıralarında, Şarkışla İlçe Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği'nde meydana geldi. İstasyonda görevli, evli ve 3 çocuk babası trafik polisi Ünlü Çığır, çalıştığı sırada aniden fenalaştı. Meslektaşlarının durumu fark etmesi üzerine sağlık ekiplerine haber verildi. İhbarla gelen sağlık ekibince ambulansla Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çığır'ın kalp krizi geçirdiği belirlendi. 40 dakika boyunca kalp masajı uygulanan Çığır, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis memuru Çığır'ın, Nevşehir'e bağlı Gülşehir ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi. (DHA)

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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