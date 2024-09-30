Kalp Krizi Geçiren Şahıs, Otomobiliyle Ağaca Çarptı

KONYA'da direksiyon başında kalp krizi geçirip, otomobiliyle kaldırımdaki ağaca çarpan Adem Ufuk Bayram (56), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 14.30 sıralarında, Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi Yaldız Sokak'ta meydana geldi. Beyhekim Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde vezne görevlisi olarak çalışan Adem Ufuk Bayram'ın kontrolünü yitirdiği 42 BSC 94 plakalı otomobil, kaldırımdaki ağaca çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yara almayan Adem Ufuk Bayram'ın kalp krizi nedeniyle kaza yaptığı belirlendi. Ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırılıp tedaviye alınan Bayram, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. İl Sağlık Müdürlüğü, Bayram için taziye mesajı yayınladı.