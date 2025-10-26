Haberler

Kalp Krizi Geçiren Osman Topuksak Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Çorum'un Sungurlu ilçesinde evinde kalp krizi geçiren Osman Topuksak, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen hastanede hayatını kaybetti. 64 yaşındaki Topuksak, yalnız yaşadığı evinde karın ağrısı şikayetiyle yardım istemişti.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde evinde kalp krizi geçiren ve pencereden eve giren sağlık ekiplerince müdahale edilen kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Bahçelievler Mahallesi'ndeki evinde dün kalp krizi geçiren ve sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Osman Topuksak (64), müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Topuksak'ın cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Bahçelievler Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan Osman Topuksak, dün 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak karın ağrısı şikayetiyle yardım istemiş, ihbar üzerine eve giden sağlık ekipleri, zili çalmalarına rağmen kapı açılmayınca itfaiye yardımıyla giriş kattaki eve pencereden girmişti. Burada kalbinin durduğu belirlenen Topuksak'ın kalp masajı ile kalbinin yeniden çalışmasını sağlayan ekipler, kalp krizi geçirdiği tespit edilen hastayı ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırmıştı.

Kaynak: AA / Cahit Emrali - Güncel
500
