Kalp Krizi Geçiren Öğretmen Hüseyin Kaygusuz, Toprağa Verildi

Samsun'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden öğretmenin cenazesi, Havza ilçesinde toprağa verildi.

Rahatsızlanması sonucu Samsun'daki özel bir hastaneye giden, burada kalp krizi geçirdiği tespit edilerek tedavi altına alınan 44 yaşındaki görsel sanatlar öğretmeni Hüseyin Kaygusuz, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Bafra Milli İrade İmam Hatip Ortaokulu'nda görev yapan evli ve iki çocuk babası Kaygusuz'un cenazesi, memleketi Havza'ya getirildi.

Baba evinde helallik alındıktan sonra Kevser Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazı sonrası Kaygusuz'un cenazesi, toprağa verildi.

Cenazeye Kaygusuz'un ailesi ve yakınlarının yanı sıra Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Özkan Parlak, Havza İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ, Bafra İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Değirmenci ile mesai arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.