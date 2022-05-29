Kalp krizi geçiren Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektör Yardımcısı Şener, vefat etti - Haberler

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yağmur Şener (52), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, gece saatlerinde kalp krizi geçiren Şenel, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Şenel, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şenel'in cenazesinin yarın saat 09.00'da rektörlük binası önünde düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği öğrenildi.