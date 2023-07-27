Kalp krizi geçiren Kıdemli Başçavuş şehit oldu

KİLİS - Suriye Çobanbey de bulunan Cezaevinde görev yapan, Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ali Buran görev esnasında geçirdiği kalp krizi sonrası şehit düştü.

Suriye'nin Çobanbey de bulunan Cezaevinde görev yapan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ali Buran, görev esnasında geçirdiği kalp krizi sonrası şehit düştü. Geçirdiği kalp krizinin ardından fenalaşan Buran, yapılan müdahalelerin sonuçsuz kalmasıyla hayatını kaybetti. Şehit Ali Buran'ın Kayserili olduğu öğrenilirken cenazesi, doğma büyüme olduğu İstanbul'a gönderildi.