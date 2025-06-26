Kalp Krizi Geçiren Hasta Hava Ambulansıyla Hastaneye Sevk Edildi

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Konya'nın Seydişehir ilçesinde kalp krizi geçiren 50 yaşındaki Mevlüt Teber, hava ambulansı ile Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Durumu ağır olan hasta, Seydişehir Devlet Hastanesi'nde yapılan tetkiklerin ardından hastaneye götürüldü.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde kalp krizi geçiren ve durumu ağır olan hasta hava ambulansıyla Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Seydişehir yaşayan ve bir anda fenalaşan 50 yaşındaki Mevlüt Teber, Seydişehir Devlet Hastanesine getirildi. Burada yapılan tetkikler ve kontroller sonucunda kalp krizi geçirdiği anlaşılan ve durumu ağır olan Teber için Konya'dan hava ambulansı talep edildi.

Durumu ağır olan Teber, hava ambulansı ile Konya Şehir Hastanesi'ne nakledildi.

Kaynak: AA / Kadriye Coşkun - Güncel
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