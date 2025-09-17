Kalp Krizi Geçiren Hasta Ambulans Helikopterle Sevk Edildi

Haberler

Amasya'da kalp krizi geçiren 70 yaşındaki Davut Bakır, ambulans helikopterle Samsun'a sevk edilerek tedavi altına alındı.

Amasya'da kalp krizi geçiren 70 yaşındaki hasta, ambulans helikopterle Samsun'a sevk edildi.

Amasya'da yaşayan Davut Bakır, göğüs ağrısı şikayetiyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

Ambulansla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Bakır'ın yapılan tetkiklerinde kalp krizi geçirdiği belirlendi.

Buradaki sevk kararının ardından Bakır, ambulans helikopterle Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildi.

Kaynak: AA / Cihan Okur - Güncel
