Kalp Krizi Geçiren Hasta Ambulans Helikopterle Konya'ya Sevk Edildi

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Seydişehir ilçesinde 28 yaşındaki G.E, geçirdiği kalp krizi nedeniyle ambulans helikopterle sağlık hizmeti almak için Konya'ya sevk edildi.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde kalp krizi geçiren hasta, ambulans helikopterle Konya'ya sevk edildi.

Yaklaşık iki ay önce kalp krizi geçiren 28 yaşındaki G.E, ağrı ve solunum sıkıntısı nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

İlk müdahalesi Seydişehir Devlet Hastanesi'nde yapılan G.E'nin, kalp krizi geçirdiği belirlendi.

G.E, ambulans helikopterle Konya'ya sevk edildi.

Kaynak: AA / Kadriye Coşkun - Güncel
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