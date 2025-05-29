Kalp Krizi Geçiren Hasta, Ambulans Helikopterle Hastaneye Ulaştırıldı

Kalp Krizi Geçiren Hasta, Ambulans Helikopterle Hastaneye Ulaştırıldı
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Samsun'un Bafra ilçesinde kalp krizi geçiren 42 yaşındaki Hüseyin M, ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastanın durumu değerlendirildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde kalp krizi geçiren hasta, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

Göğüs ağrısı yaşayan 42 yaşındaki Hüseyin M'nin yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım talebinde bulundu.

Kalp krizi geçirdiği belirlenen Hüseyin M, sağlık ekibince yapılan müdahalenin ardından ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hüseyin M'nin buradaki tedavisinin ardından Samsun'a sevk edilmesi kararlaştırıldı.

Hüseyin M, Bafra Şehir Stadı'na inen ambulans helikopterle Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel
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