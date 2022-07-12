Kalp krizi geçiren 'halay başı' kaldırıldığı hastanede öldü - Haberler

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Kalp krizi geçiren 'halay başı' kaldırıldığı hastanede öldü

Demirören Haber Ajansı - Ahmet Çöteli - Güncel
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Kalp krizi geçiren 'halay başı' kaldırıldığı hastanede öldü

ELAZIĞ'ın Kovancılar ilçesinde aşiretin Kurban Bayramı nedeniyle düzenlediği eğlence programında halay başı olan 3 çocuk babası Rıfat Yılmaz (47) geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

ELAZIĞ'ın Kovancılar ilçesinde aşiretin Kurban Bayramı nedeniyle düzenlediği eğlence programında halay başı olan 3 çocuk babası Rıfat Yılmaz (47) geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, dün Kovancılar'da meydana geldi. Kasıman aşireti tarafından Kurban Bayramı nedeniyle şenlik düzenlendi. Şenliğe katılan 3 çocuk babası Rıfat Yılmaz, halay çekerken kalp krizi geçirdi. Yılmaz'ın yardımına önce yanındakiler daha sonra çevrede bulunan vatandaşlar koştu. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan Yılmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Hastanede yapılan otopsinin ardından Yılmaz, kılınan cenaze namazının ardından ilçenin Yurtbaşı bölgesinde toprağa verildi.


Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli - Güncel

Kurban Bayramı Kovancılar Kalp Krizi Güncel Haberler

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