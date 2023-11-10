"Kalp Kardeşleri" organ bağışının artması için çaba gösteriyor

Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde çeşitli yıllarda kalp nakli olan ve bir araya gelerek "Kalp Kardeşleri" adını verdikleri grubu kuran hastalar, nakillerini gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Bayezid ile buluşarak organ bağışı çağrısında bulundu.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde çeşitli yıllarda kalp nakli olan ve bir araya gelerek "Kalp Kardeşleri" adını verdikleri grubu kuran hastalar, nakillerini gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Bayezid ile buluşarak organ bağışı çağrısında bulundu.

Türkiye'de Sağlık Bakanlığı verilerine göre 1442 hasta hayata tutunmak için kalp nakli bekliyor. Kovid-19 salgının başladığı 2019 yılında Türkiye'de 84 kalp nakli yapılırken bu yıl ise organ bağışındaki düşüş nedeniyle sadece 34 nakil gerçekleştirildi.

Organ bağışındaki bu düşüş üzerine Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde çeşitli yıllarda kalp nakli olduktan sonra memleketlerine dönen nakil olmuş hastalar da harekete geçti ve "Kalp Kardeşleri" adını verdikleri bir grup kurarak organ bağışı çağrısında bulunmaya başladı.

Antalya'ya gelen grup üyeleri, nakillerini gerçekleştiren Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Bölümü'nden Prof. Dr. Ömer Bayezid ile buluştu.

Kalp Kardeşleri, hastanedeki organ bağışı yapan hastaların isimlerinin yazılı olduğu "Can Ağacı" anıtı önünde organ bağışının önemine dikkati çekti.

25 yıldır nakledilen kalp ile yaşıyor

Grup üyelerinden Hamide Akman, AA muhabirine, annelik sevinci yaşadığı gün kalp yetmezliği çektiğini öğrendiğini söyledi.

Çevresindekilerin "Senden önce kalp nakli olmadı. Ölüme gidiyorsun" sözlerine aldırmadan, "Ben yaşamayı seçiyorum. Nakil olacağım" diyerek Akdeniz Üniversitesinde gerçekleştirilen ilk kalp nakli ameliyatının kahramanı olduğunu ifade eden Akman, nakilden sonra adeta ikinci hayatına başladığını anlattı.

Nakilden sonra çalıştığını ve emekli olduğunu aktaran Akman, "Kalp yetmezliğini öğrendiğimde kızım dünyaya gelmişti. Kızımı okuttum, üniversiteyi bitirdi ve evlendi. Şimdi 3 yaşında torunum var. Bağış olmasaydı kızımın büyüdüğünü ve torunumu göremeyecektim. Herkesi organ bağışına davet ediyorum. Organlarımız toprak oluncaya kadar hayat olsun, çocuklara anne baba olsun, anne babalara ise evlat olsun." dedi.

Akdeniz Üniversitesindeki nakil olan her hastayı ziyaret ettiğini anlatan Akman, "Nakilden sonra onlara moral veriyorum. Beni görünce hayata daha da umutla bakıyorlar. Organ bekleyen hastalarla da buluşuyorum. Çevremde gördüğüm herkese organ bağışının önemini anlatıyorum." diye konuştu.

İki defa kalp nakli oldu

Bursa'da yaşayan 49 yaşındaki ev hanımı Ayla Kıray da doğumun ardından kalp yetmezliği çekmeye başladığını dile getirdi.

İlk naklini 2008'de olduğunu ifade eden Kıray, "5 yıl sonra yeniden kalp yetmezliği çekmeye başladım. Yine nasip oldu 2013'te ikinci defa kalp nakli oldum. 10 yıldır da sağlıklı bir şekilde yaşıyorum." ifadelerini kullandı.

Nakil bekleyen hastalarla sürekli görüşerek onları motive etmeye çalıştığını vurgulayan Kıray, şöyle devam etti:

"Toprak olan organ hiç kimsenin işine yaramıyor. Bağışlanan her organ benim gibi birçok kişi için yeni bir hayat anlamı taşıyor. Evlatlar annesiz, babasız kalmıyor. Biz kalp nakli olan kişiler olarak bir aile olduk. Kalp kardeşiyiz. Aynı kaderi yaşayan insanlar olarak sürekli etkinlikler yapıp organ bağışı çağrısında bulunuyoruz. Bir kişiye bile faydamız olur diye organ bağışına dikkati çekmeye çalışıyoruz. "

"Kahvaltıya gel' diye çağrılıp nakil oldum"

Konya'da yaşayan 4 çocuk babası Mehmet Ali Aytekin ise 2007'de kalp yetmezliği yaşadığını, 2 kere bypass ameliyatı olduktan sonra yaşaması için kalp nakli olması gerektiğini belirtti.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde 24 ay yatarak tedavi gördüğünü anlatan Aytekin, "Hastanede bağışlanacak bir kalp bekledim. 14 tane kalp bağışlandı ancak hiçbirisi bana uyumlu olmadı. En son hastaneden taburcu olunca doktorlar beni arayıp 'Kahvaltıya gel' dediler. Hastaneye kahvaltıya gittim ancak kalp nakli oldum. Hayatımın en güzel kahvaltı daveti oldu. 13 yıl oldu kalp nakli olalı ve çok sağlıklıyım. Organ bağışı bir hayattır. Biz yaşadığımız için organ bağışının önemini çok iyi biliyoruz. Eşim ve çocuklarım organlarını bağışladı." dedi.

5,5 yıl kalp nakli olmayı bekledi

Burdur'da yaşayan 33 yaşındaki 2 çocuk annesi Ganimet Akhan, yaşama tutunmak için 5,5 yıl kalp nakli beklediğini belirtti.

Nakilden önce konuşmakta bile güçlük çekmeye başladığını söyleyen Akhan, "Çocuklarım yeni doğmuştu. Organlarını bağışlayan aileye teşekkür ediyorum. Çocuklarımı annesiz bırakmadılar. Normal bir insan gibi hayatımı sağlıklı bir şekilde sürdürüyorum. Nakil olduktan sonra kalp kardeşlerimizle, toplantılara, derneklere gidip organ bağışı için çalışmalarda bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

"Sağlıklı bir hayat sürdüklerini göstermeleri çok önemli"

Prof. Dr. Ömer Bayezid, kalp nakli için kadavra gerektiğine, özellikle Kovid-19 salgını sonrasında bağışların çok azaldığına dikkati çekti.

Türkiye'de yapılan kalp nakillerinin büyük oranda düştüğünü belirten Bayezid, "Organ bağışının artması için özellikle kalp nakli olan hastaların sağlıklı bir hayat sürdüklerini göstermeleri çok önemli. Bu anlamda kalp nakillilerin buluşup topluma mesajlar vermesi çok güzel. İnşallah bağış sayısı eskiye döner ve nakiller artar." değerlendirmesinde bulundu.