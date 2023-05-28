Kalp Hastası Kadın Hastaneden Sedyeyle Oy Kullanmaya Geldi

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde 10 gün önce kalp yetmezliği sebebiyle hastaneye kaldırılan Seher Üzüm (71) tedavi gördüğü hastaneden ambulansla oy kullanacağı sandığa getirilerek oyunu kullandı.

İlçede yaşayan ve 10 gün önce kalp yetmezliği sebebiyle hastaneye kaldırılan Seher Üzüm Cumhurbaşkanı Seçimi 2'nci oylamasında oy kullanmak istedi. İsteği üzerine tedavi gördüğü Tokat Devlet Hastanesinden ambulansla oy vermek için Erbaa ilçesine getirildi. Hakimiyet-i Milliye İlkokulundaki 1069 numaralı sandığa sedye ile oy kullanacağı sınıfa çıkartıldı. Seher Üzüm'ü kızı Şeyma Üzüm oy pusulasını işaretleyerek oyu kullandırttı. Seher Üzüm daha sonra ambulansla tedavi gördüğü hastaneye götürüldü. (DHA)