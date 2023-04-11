Kalp hastası İranlı 7 yaşındaki Amir, 4'üncü ameliyatla sağlığına kavuştu

Doğumsal kalp rahatsızlığı nedeniyle yıllar içinde Türkiye'de 3 operasyon geçiren İranlı 7 yaşındaki Amir Toutounchi, 4'üncü ameliyatla sağlığına kavuştu.

Liv Hospital Kalp ve Damar Cerrahisinden Prof. Dr. Sertaç Çiçek, Amir'in çok ciddi bir kalp problemi olduğunu, kalbinin sağ tarafından çıkan damar ve kapağın hiç gelişmediğini ve kalpte büyük bir delik bulunduğunu anlattı.

Çiçek, Amir'in ilk ameliyatını 8 aylıkken gerçekleştirdiklerini, kalbe bir kapak yerleştirildiğini ve tedavinin sürdürüldüğünü belirterek, "Amir'in büyümesiyle beraber suni kapaklar büyümedikleri ve dejenere oldukları için bu 7 yıllık süreçte sonuncusu yaklaşık 6 ay önce olmak üzere 3 operasyon geçirdi. Kalpteki bozulan kapak da değiştirildi. Şu anda son derece sağlıklı olarak yaşamını devam ettiriyor. Umarım bundan sonra 5'inci ameliyata gerek olmayacak." dedi.

Hastanede gerçekleştirilen son ameliyatla geleceğe bir nevi hazırlık yapıldığını kaydeden Çiçek, "İleride ameliyatsız yani kasından girerek kateterle kapağın yerleştirilmesine uygun bir ortamı yarattık. Bundan sonraki dönemde gerekli olursa rahatlıkla oradan girip kapak yerleştirmek mümkün olacak." ifadelerini kullandı.

Çiçek, kalp rahatsızlıklarının anne karnındaki ilk muayeneden itibaren tespit edilebileceğini aktararak, morarma, sık tekrarlayan solunum yolu enfeksiyonları, iyi gelişememe veya kilo alamama, çabuk yorulma gibi belirtilerin kalp rahatsızlıklarına işaret edebileceğini vurguladı.

Sertaç Çiçek, doğumsal kalp hastalıklarına karşı ailelere, "Anne ve babaların bilmesi gereken bir şey var. Artık ülkemizde bu işlemler son derece başarılı şekilde birçok merkezde yapılabiliyor. Tanıları erken dönemde koyup ona göre gerekirse doğumun o merkezde yapılması da dahil olmak üzere planlamalar yapılıp, bu işlemler gerek cerrahi gerek girişimsel olarak gerçekleştirilebiliyor." bilgisini verdi.

"Ben bunu kendi ameliyatlarımdan öğrendim"

Baba Mehdi Toutounchi ise Amir'in doğumundan itibaren rahatsızlığına çözüm aradıklarını, zor bir ameliyat olduğu için İran'da doktor bulamadıklarını ve Amerika'daki bir hastanenin tavsiyesi üzerine tedaviye Türkiye'de başladıklarını söyledi.

Mehdi Toutounchi, Prof. Dr. Sertaç Çiçek'le bir araya geldiklerini belirterek, "Her şeyle çok ilgilendi. Amir üç kez ameliyat oldu. Son ameliyatı çok zordu. Ama doktorumuz bize 'Her şey yolunda olacak.' diye söz verdi. Öyle de oldu." diye konuştu.

Anne Masoumeh Latif de Amir'in ameliyattan sonra yaşıtlarıyla koşup oynadığını ve çok sağlıklı olduğunu söyledi.

Küçük Amir ise artık kendisini çok iyi hissettiğini ve insanlara yardım etmenin en büyük hayali olduğunu belirterek, doktor olmak istediğini söyledi.

Kendisine hediye edilen anatomi maketini geçirdiği ameliyatlar sonrasında oyuna dönüştüren Amir, "Benim bir doktor setim var, onunla ameliyat yapıyorum. Böyle çıkartıyorum, hep kalbe bakmıyorum. Bazen karaciğere, bazen bağırsak, bazen mideye bakıyorum. Ben bunu kendi ameliyatlarımdan öğrendim." dedi.