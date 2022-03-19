Kalkınma Ajansı desteğiyle büyüyen Eskişehirli firma 5 ülkeye seramik ihraç ediyor

Eskişehir'de faaliyet gösteren bir firma, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansından (BEBKA) aldığı destekle işini büyüterek 5 ülkeye seramik, çini ve kaplama tuğla satıyor.

Girişimci maden mühendisi İlknur Tatar tarafından 9 yıl önce kurulan firma, sanayi ve maden atıklarını kendi hazırladıkları formüllerle otel, kültür merkezi, restoran, konut, tarihi yapı ve prestij projelerinde kullanılmak üzere seramik, çini ve kaplama tuğlaya dönüştürüyor.

Firmanın desen ve renk olarak kendi tasarımlarını da yansıttığı ürünler yurt içi ve dışından talep görüyor.

BEBKA'nın 400 bin liralık projesini desteklediği ve 2018 Endüstriyel Simbiyoz Mali Destek Programı'na aldığı firma, makine ve üretim hattında iyileştirme yaparak faaliyetini sürdürüyor.

İlknur Tatar, AA muhabirine, Baksan Sanayi Sitesi'nde girişimci olarak başladığı işte, 2013'te firmasını kurarak BEBKA'dan aldığı destekle çeşitli sanayi ve maden atıklarından çini, seramik ve kaplama tuğla üretmeye başladıklarını söyledi.

Ar-Ge çalışmaları kapsamında TÜBİTAK ve KOSGEB desteği de aldıklarını belirten Tatar, "2017 yılında BEBKA'nın endüstriyel simbiyoz desteği çıktı ve biz de yazdığımız projeyle desteklenmeye değer görüldük. Aldığımız destekle atölyemizi 180 metrekarelik yerden 600 metrekarelik bir yere taşımış olduk. Artan üretim kabiliyetimiz gerek yurt içi gerekse yurt dışı müşterilerin artmasını sağladı." dedi.

Tatar, işlerin artmasıyla ihracata da başladıklarını ve personel sayısının 24'e çıktığını dile getirdi.

Özel proje ürünleri arayan iç dekorasyon firmaları ve mimarlara hitap ettiklerini söyleyen Tatar, şöyle konuştu:

"Ürünlerimiz el yapımı ve oldukça zahmetli bir üretim süreci var. Müşterinin istediği modelde, istediği renkte üretim yapıyoruz. Kafe, restoran, otel, villa tipi ev projeleri gibi alanlarda kullanılıyor. Restorasyon projelerinde dönem çinileri için özel projeler yapıyoruz. Bu ürün gruplarının hepsinde de geri dönüştürebilir ürünleri kullanmaya özen gösteriyoruz. Cam tozları, kiremit kırığı atıklarını ürün reçetelerimizde kullanarak geri dönüşüme katkı sağlamış ve doğal kaynak kullanımını azaltmış oluyoruz."

Kalkınma Ajansının desteğiyle üretim kapasitelerini 10 kat artırdıklarını, Fransa, Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün ve Katar'a ihracat yaptıklarını anlatan Tatar, ABD ve Kanada ile de görüşmelerinin sürdüğünü kaydetti.

"Bölgemizin kalkınması için nitelikli projeler geliştirmeye devam edeceğiz"

BEBKA Genel Sekreteri Muhammed Zeki Durak da firmayı 2018 yılında bir çalıştayda tanıdıklarını belirtti.

Atölyenin BEBKA desteğiyle büyüdüğünü belirten Durak, "Firmanın ürünleri hem ülkemizde birçok tarihi eserin restorasyonunda kullanılmakla birlikte ihracat yapan bir firma haline geldi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde görev yapan BEBKA olarak bölgemizin kalkınması için nitelikli projeler geliştirmeye devam edeceğiz." diye konuştu.