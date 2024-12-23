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Kalkandelen'de Türkçe Eğitim Bayramı Etkinliği Düzenlendi

Kalkandelen'de Türkçe Eğitim Bayramı Etkinliği Düzenlendi
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Kuzey Makedonya'nın Kalkandelen şehrinde, Türkiye Maarif Vakfı Okulu'nda 21 Aralık Türkçe Eğitim Bayramı etkinliği yapıldı. Etkinliğe TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve diğer önemli davetliler katıldı.

Kuzey Makedonya'nın Kalkandelen şehrindeki Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Okulu'nda 21 Aralık Türkçe Eğitim Bayramı etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy, TMV Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Özdil, Kuzey Makedonya'daki Türk Milletvekilleri Salih Murat ve Beycan İlyas, Kalkandelen Belediye Başkanı Bilal Kasami, ülkedeki Türk ve yerel kurum ve kuruluşların temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ile davetliler katıldı.

TMV Yönetim Kurulu Üyesi Özdil, konuşmasında, vakfın yaklaşık 8 yıl önce faaliyete başladığını anımsatarak, Türkiye'nin eğitim alanındaki birikimini dost ve kardeş ülkelerle paylaşıp paylaşırken de zenginleştirmeyi hedeflediklerini aktardı.

Özdil, "Bugün çok şükür 55 ülkede 500'ü aşkın eğitim kurumunda tıpkı sizler gibi 50 bini aşkın öğrencimiz var. Bunlar Türkiye Cumhuriyeti'nin makamlarının, büyükelçiliklerimizin büyük destekleriyle oldu. Her birinize ayrı ayrı çok teşekkür etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Özdil'in konuşmasının ardından TBMM Başkanı Kurtulmuş, katılımcılara hitap etti.

Program kapsamında Uluslararası Kalkandelen Maarif Okulu öğrencileri, Türkiye ve Kuzey Makedonya folklor oyunları gösterisi sergiledi.

Kurtulmuş'a ziyaretinde AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Türkiye-Kuzey Makedonya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, Türkiye-Kuzey Makedonya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanvekili CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, MHP Bursa Milletvekili Fevzi Zırhlıoğlu ve Saadet Partisi İzmir Milletvekili Mustafa Bilici eşlik etti.

Kaynak: AA / Dzihat Aliju - Güncel
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