Kalkan Balığı Stokları İçin 120 Bin Yavru Salımı Yapıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsünce (SUMAE), kalkan balığının doğal stoklarını desteklemek ve üretimini artırmak amacıyla 28 yıldır sürdürülen çalışmalarla Karadeniz'e yaklaşık 120 bin yavru salımı yapıldı.

SUMAE Yetiştiricilik Bölüm Başkanı Dr. Atife Tuba Beken, AA muhabirine, enstitüde kalkan balıklarına yönelik çalışmaların ilk kez 1997'de Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı desteğiyle başlatıldığını belirtti.

Beken, TAGEM (Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü) ve TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu) desteğiyle sürdürülen çalışmaların bugüne kadar farklı projelerle devam ettiğini, son 3 yıldır da Kalkan Balığı Yetiştiricilik Tekniklerinin Geliştirilmesi Projesi'nin sürdürüldüğünü dile getirdi.

Takibini yapmak üzere markaladıkları kalkanları kayıt altına alarak denize bıraktıklarını ifade eden Beken, bu sayede biyolojik verilere kolaylıkla ulaşabildiklerini vurguladı.

Son yıllarda yapılan araştırmalara göre kalkan balığının doğal stoklarında azalma eğilimi görüldüğüne dikkati çeken Beken, "Doğaya salınan balıkların yaptıkları göç yollarını, büyüme parametrelerini ve doğaya uyum sağlayıp sağlamadığını markalama, etiketlendirmeyle takip etmiş oluyoruz. Proje çalışmalarında günümüze kadar yaklaşık 120 bin kalkan balığı doğaya bırakılmıştır." diye konuştu.

"Uzun vadede doğal stokları destekleyecek"

Beken, yaptıkları çalışmaları su ürünleri mühendisleri, veterinerler ve destek personellerinden oluşan 11 kişilik uzman ekiple sürdürdükleri bilgisini vererek, şunları paylaştı:

"Burada kalkan balıkları stoklarının korunmasına yönelik alınacak tedbirlerin yanında bizim yaptığımız çalışmalar da kısa vadede değil, yaptığımız proje çalışmaları avcılığı destekleyecek bir proje olmamasına rağmen uzun vadede doğal stokları destekleyecek, katkı sunacaktır. Doğaya adapte olan kalkanlar, avcılık boyuna geldiğinde bölgesel olarak balıkçılara da ekonomik katkıda bulunmuş oluyor."

Kalkana yönelik çalışmaların 28 yıldır kesintisiz devam ettiğine dikkati çeken Beken, "Ülkemizde kalkan üretimi sadece enstitümüzde gerçekleşmektedir. Dünyada bu türü üreten sayılı ülkeler arasında yer almaktayız. Bu da bizi farklı kılıyor." dedi.

Dr. Beken, sağımların ardından üretim sürecine başlanan kalkanların minimum 10 gram ağırlığa geldiğinde Karadeniz'e salındığını sözlerine ekledi.