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Kalkan Balığı Avı Yasaklarına Uymayan Balıkçı Ağlarına El Konuldu

Kalkan Balığı Avı Yasaklarına Uymayan Balıkçı Ağlarına El Konuldu
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Ordu'da kalkan balığı avının yasak olduğu dönem içinde tespit edilen balıkçı ağlarına el konuldu. Ağlara takılan kalkan balıkları canlı olarak suya geri salındı. Denetimlerin devam edeceği bildirildi.

ORDU'da, kalkan balığı avının yasak olduğu 15 Nisan-15 Haziran tarihleri arasında denize serili olarak tespit edilen balıkçı ağlarına el konuldu. Ağlara takılan kalkan balıkları ise canlı olarak suya geri salındı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol görevlileri, son bir hafta içerisinde yaptıkları denetimlerde denizde kalkan balığı ağının serili olduğunu tespit etti. Bu kapsamda ağlara el konuldu. Ağlara takılan kalkan balıkları ise kurtarılıp suya geri salındı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Bütün karasularımızda 15 Nisan-15 Haziran tarihleri arasında her türlü istihsal vasıtasıyla kalkan balığı avcılığı yasaktır. Bu kapsamda Su Ürünleri Kontrol görevlilerimiz tarafından, ilimiz deniz sahasında yapılan denetimlerde denize serili olarak tespit edilen kalkan ağına el konulmuştur. Ayrıca ağlara takılan kalkan balıkları canlı olarak suya geri salınmıştır" ifadelerine yer verildi. Ayrıca, denetimlerin devam edeceği de belirtildi.

'YOLUN AÇIK OLSUN'

Öte yandan, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol görevlileri, yasaklı tarihlerde denize serilen balıkçı ağlarından kurtardıkları kalkan balıklarından birini, 'Yolun açık olsun dostum' diyerek, suya geri saldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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