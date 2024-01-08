Kalkan-7 Operasyonunda 80 Göçmen Kaçakçılığı Organizatörü Yakalandı

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 27 ilde düzenlenen 'Kalkan-7' operasyonlarında 80 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 2 bin 155 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2024 yılının ilk 4 gününde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik 'Kalkan-7' operasyonları yapıldığını belirtti. Buna göre; polis, jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinde 27 ildeki 57 noktada çalışma yapıldı. 80 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 2 bin 155 düzensiz göçmen yakalandı. Organizatörlerden 4'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Düzensiz göçmenler hakkında da sınır dışı etme işlemleri başlatıldı.

Operasyonlara katılan ekipleri tebrik eden bakan Yerlikaya, "Göçmen kaçakçılığıyla mücadelemiz aralıksız biçimde azim ve kararlılıkla sürdürülecektir" dedi.