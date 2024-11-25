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Kalkan-31 Operasyonunda 43 Göçmen Kaçakçısı Yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'Kalkan-31' operasyonları kapsamında 43 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 1,298 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı. Ülke genelinde gerçekleştirilen denetimlerde 426 bin 565 kişinin kimlik kontrolü yapıldı.

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yurt genelinde düzenlenen "Kalkan-31" operasyonlarında toplam 43 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve bin 298 düzensiz göçmenin yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yurt genelinde Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Göç İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen operasyonla ilgili bilgi verdi. Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Ülke genelinde düzenlenen 'Kalkan-31' operasyonlarında 7'si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 43 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve bin 298 düzensiz göçmen yakalandı.

Ülkemizin huzur ve güvenliğini sağlamak için düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığına karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Göç İdaresi Başkanlığımızın koordinasyonunda; Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca göç ve göçmen kaçakçılarıyla yapılan mücadele çalışmaları kapsamında metruk yerler, umuma açık eğlence mekanları, tır garajları, terminaller, limanlar, toplu taşıma durak ve istasyonlarında 426 bin 565 şahsın kimlik kontrolü yapıldı.

Yapılan denetimlerde; 28 bin 835 personel, 9 bin 74 ekip ile 5 bin 735 noktada; 4 bin 606 metruk bina, 8 bin 48 umuma açık yer, 483 terminal ve 5 bin 648 diğer yerler olmak üzere toplam 18 bin 785 yer kontrol edildi. Tespit edilen düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme işlemleri başlatıldı."

Kalkan-31 Operasyonunda 43 Göçmen Kaçakçısı Yakalandı
Kaynak: ANKA / Güncel
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