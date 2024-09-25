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Kalkan-27 Operasyonunda 84 Göçmen Kaçakçısı Yakalandı

Kalkan-27 Operasyonunda 84 Göçmen Kaçakçısı Yakalandı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 27 ilde düzenlenen Kalkan-27 operasyonlarında toplam 84 göçmen kaçakçısı ve 1029 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı. Organizatörlerden 25'i tutuklandı.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 27 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik son 4 gündür süren 'Kalkan-27' operasyonlarında 84 organizatör ve 1029 düzensiz göçmenin yakalandığını, göçmen kaçakçılığı organizatörlerinin 25'inin tutuklandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı ve Göç İdaresi Başkanlığı koordinesinde, 27 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik son 4 gündür 'Kalkan-27' operasyonları düzenlendiğini belirtti. Buna göre; yapılan eş zamanlı baskınlar ve yol kontrolleri sonucu 84 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 1029 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmen kaçakçılığı organizatörlerinin 25'i tutuklandı, 7'si hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin adli işlemleri sürüyor. Yakalanan düzensiz göçmenler de ülkelerine geri gönderilmek üzere geri gönderme merkezlerine teslim edildi.

Operasyonları gerçekleştiren polisleri ve Göç İdaresi Başkanlığı personelini tebrik eden Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki insan kaçakçılığı yaparak, ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan insan tacirlerine asla fırsat vermeyeceğiz. Ülkemizin her bölgesinde kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız devam edecek" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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