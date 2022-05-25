Kalın: "Savunma sanayii ürünlerine dönük yaptırımların kaldırılması yönünde bir olumlu tavrı biz gördük" - Haberler

Kalın: "Savunma sanayii ürünlerine dönük yaptırımların kaldırılması yönünde bir olumlu tavrı biz gördük"
AA - Osman Baytürk - Güncel
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Türkiye heyetinin, İsveç ve Finlandiya heyetleri ile NATO'ya üyelik başvurularına ilişkin istişarelerde bulunmak üzere gerçekleştirdiği toplantı sona erdi.
Türkiye heyetinin, İsveç ve Finlandiya heyetleri ile NATO'ya üyelik başvurularına ilişkin istişarelerde bulunmak üzere gerçekleştirdiği toplantı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıklamalarda bulundu.
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "(İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği görüşmeleri) Savunma sanayii ürünlerine dönük yaptırımların kaldırılması yönünde bir olumlu tavrı biz gördük"
AA / Osman Baytürk - Güncel