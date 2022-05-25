Kalın: "Muhataplarımıza PKK, PYD ve YPG arasında hiçbir farkın olmadığını açık bir şekilde ifade ettik" - Haberler

Kalın: "Muhataplarımıza PKK, PYD ve YPG arasında hiçbir farkın olmadığını açık bir şekilde ifade ettik"
AA - Osman Baytürk - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Türkiye heyetinin, İsveç ve Finlandiya heyetleri ile NATO'ya üyelik başvurularına ilişkin istişarelerde bulunmak üzere gerçekleştirdiği toplantı sona erdi.
Türkiye heyetinin, İsveç ve Finlandiya heyetleri ile NATO'ya üyelik başvurularına ilişkin istişarelerde bulunmak üzere gerçekleştirdiği toplantı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıklamalarda bulundu.
(1)
AA / Osman Baytürk - Güncel