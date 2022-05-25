Kalın: "(İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği) Türkiye'nin güvenlik kaygıları somut adımlarla belli bir takvimde karşılanmazsa sürecin... - Haberler

Kalın: "(İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği) Türkiye'nin güvenlik kaygıları somut adımlarla belli bir takvimde karşılanmazsa sürecin...
Kalın: "(İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği) Türkiye'nin güvenlik kaygıları somut adımlarla belli bir takvimde karşılanmazsa sürecin ilerleyemeyeceğini çok net ifade ettik."
Kalın: "(İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği) Türkiye'nin güvenlik kaygıları somut adımlarla belli bir takvimde karşılanmazsa sürecin ilerleyemeyeceğini çok net ifade ettik."
AA / Aylin Dal - Güncel