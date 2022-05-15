KALIN: BİSİKLET KULLANIMININ TEŞVİKİ İÇİN GÜZEL ÇALIŞMALAR YAPILIYOR - Haberler

CUMHURAŞKANLIĞI Sözcüsü Prof. Dr. İbrahim Kalın, Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Ağustos ayında düzenlenecek olan UCI Dağ Bisikleti Eliminatör Dünya Kupası lansman programı için Sakarya'ya geldi. Kalın, "Bu sporun yaygınlaşması için belediyelerimizin, şehirlerimize bisiklet yollarının yapılmasından, bisiklet aracının kullanımının teşvik edilmesine kadar birçok alanda güzel çalışmalar yapıldığını biliyorum." dedi.

Sapanca'da bir otelde gerçekleşen UCI Dağ Bisikleti Eliminatör Dünya Kupası lansmanına Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Prof. Dr. İbrahim Kalın,'ın yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AK Parti Milletvekili Kenan Sofuoğlu, Sakarya Valisi Çetin Oktay aldırım, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Ekrem Yüce, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

'57 YILDAN FAZLADIR CUMHURBAŞKANLIĞI BİSİKLET YARIŞLARI YAPILIYOR'

Bisiklet sporunun yaygınlaşması için belediyelerin çalışmalar yaptığını söyleyen Kalın, "Sporun dışında da başka bir çok alanda eserlere imza atan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanımız ve ekibi buranın velisi olma yolunda ilerliyorlar. Kendilerine başarılar muvaffakiyetler diliyorum. İnsanlığın herhalde icat ettiği en güzel araç ve gereçlerden birisi diye düşünüyorum. Bunun teşvik edilmesi yönünde Cumhurbaşkanımızın hassasiyetinin olduğunu hepimiz biliyoruz. 57 yıldan fazladır Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu düzenli olarak yapılmakta. Bu da hem Cumhurbaşkanlığı makamının hem de Cumhurbaşkanımızın bisiklet sporuna verdiği önemin en güzel örneklerinden bir tanesi. Bu sporun yaygınlaşması için de belediyelerimizin, şehirlerimize bisiklet yollarının yapılmasından, bisiklet aracının kullanımının teşvik edilmesine kadar birçok alanda güzel çalışmalar yapıldığını biliyorum. " dedi.

'BEN VE AİLEM DE FIRSAT BULDUKÇA BİSİKLETE BİNİYORUZ'

Fırsat buldukça bisiklete bindiğini belirten Kalın, "Ben de fırsat buldukça çocuklarımla, kızlarımla, arkadaşlarımla bisiklete binmeye çalışan birisi olarak bisikletin kıymetini takdir etmeye çalışıyorum. Çünkü bisikletin en güzel yanlarından bir tanesi şarjı bitmiyor, kapsamı alanı diye bir sorunu yok, gürültü yapmıyor, nereye isterseniz oraya gidiyor, size yoldaşlık ediyor, yorulduğunda siz onu taşıyorsunuz, siz yorulduğunuzda o sizi taşıyor. Güzel bir yoldaşlık ilişkisi kurabileceğiniz bir araç. Bu anlamda da ben hepinizi bu vesileyle bisiklete binmeye daha fazla teşvik etmek istiyorum." diye konuştu.

SAKARYA'DA YARIŞ TAKVİMİ ŞÖYLE

14 Ağustos / UCI MTB Marathon Serisi

17 Ağustos / Sakarya MTB Cup Night Race (Gece Yarışı)

19 Ağustos / Sakarya MTB Cup

UCI MTB Eliminatör World Cup

Tour Of Sakarya / 25- 28 Ağustos ? ( Yol Bisikleti Yarışı)

Demirören Haber Ajansı / Güncel