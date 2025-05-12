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Kaliforniya, Yüksek Gümrük Vergileri Sebebiyle Ekonomik Acil Durum İlan Etti

Kaliforniya, Yüksek Gümrük Vergileri Sebebiyle Ekonomik Acil Durum İlan Etti
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Los Angeles Limanı'ndaki kargo gemileri ve Vali Gavin Newsom'un yüksek gümrük vergilerinin ciddi sonuçlarına dair uyarısı ile Kaliforniya'da ekonomik durum kırmızı kod ile tanımlandı.

LOS ANGELES, 12 Mayıs (Xinhua) -- ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Los Angeles Limanı'na yanaşmış konteyner yüklü kargo gemileri, 10 Mayıs 2025.

Kaliforniya Valisi Gavin Newsom kısa süre önce verdiği bir ilanda Amerikan halkını yüksek gümrük vergilerinin "gerçek" ve "ciddi" sonuçları konusunda uyararak durumu "kırmızı kodlu" bir ekonomik acil durum olarak tanımladı. (Fotoğraf: Qiu Chen/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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