KALİFORNİYA - Yosemite Ulusal Parkı'nda yangın Bölgede soğutma çalışmaları İtfaiye ekipleri ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Yosemite Ulusal Parkı'nda çıkan yangın sürüyor. Bölgede soğutma çalışmaları İtfaiye ekipleri ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Yosemite Ulusal Parkı'nda çıkan yangın sürüyor. Bölgeye güneyden girişler kapatılırken, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için söndürme çalışmalarına devam ediyor. Kontrol altına alınan bölgelerde de soğutma çalışmaları yapılıyor. AA / Neal Raymond Waters - Güncel Tam Gemi Şok Denemeleri Kaliforniya İtfaiye Güncel Haberler

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