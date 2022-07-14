KALİFORNİYA - Yosemite Ulusal Parkı'nda yangın - Haberler

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KALİFORNİYA - Yosemite Ulusal Parkı'nda yangın

AA - Neal Raymond Waters - Güncel
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Bölgede soğutma çalışmaları İtfaiye ekipleri ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Yosemite Ulusal Parkı'nda çıkan yangın sürüyor.

Bölgede soğutma çalışmaları

İtfaiye ekipleri ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Yosemite Ulusal Parkı'nda çıkan yangın sürüyor. Bölgeye güneyden girişler kapatılırken, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için söndürme çalışmalarına devam ediyor. Kontrol altına alınan bölgelerde de soğutma çalışmaları yapılıyor.

AA / Neal Raymond Waters - Güncel

Tam Gemi Şok Denemeleri Kaliforniya İtfaiye Güncel Haberler

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