KALİFORNİYA - Yosemite Ulusal Parkı'nda yangın
AA - Neal Raymond Waters - Güncel
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Bölgede soğutma çalışmaları İtfaiye ekipleri ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Yosemite Ulusal Parkı'nda çıkan yangın sürüyor.
Bölgede soğutma çalışmaları
İtfaiye ekipleri ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Yosemite Ulusal Parkı'nda çıkan yangın sürüyor. Bölgeye güneyden girişler kapatılırken, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için söndürme çalışmalarına devam ediyor. Kontrol altına alınan bölgelerde de soğutma çalışmaları yapılıyor.
AA / Neal Raymond Waters - Güncel