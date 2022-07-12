KALİFORNİYA - Yosemite Ulusal Parkı'nda yangın
AA - Neal Raymond Waters - Güncel
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Yosemite Ulusal Parkı girişi Yangına müdahale eden görevliler Yangın Yangın söndürme çalışmaları KALİFORNİYA - ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Yosemite Ulusal Parkı'nda yangın çıktı.
Yosemite Ulusal Parkı girişi
Yangına müdahale eden görevliler
Yangın
Yangın söndürme çalışmaları KALİFORNİYA - ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Yosemite Ulusal Parkı'nda yangın çıktı. Bölgeye güneyden girişler kapatılırken itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için söndürme çalışmalarına devam ediyor.
AA / Neal Raymond Waters - Güncel