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Kaliforniya Üçüncü Kurak Yılını Yaşıyor

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Kaliforniya Üçüncü Kurak Yılını Yaşıyor

MORGAN HİLL, 9 Ağustos (Xinhua) -- Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinin Morgan Hill kentinde kurumuş bir nehir görülüyor, 8 Ağustos 2022. Basında çıkan haberlere göre Kaliforniya bu yıl ardı sıra üçüncü yılda da şiddetli bir kuraklık yaşıyor.

MORGAN HİLL, 9 Ağustos (Xinhua) -- Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinin Morgan Hill kentinde kurumuş bir nehir görülüyor, 8 Ağustos 2022. Basında çıkan haberlere göre Kaliforniya bu yıl ardı sıra üçüncü yılda da şiddetli bir kuraklık yaşıyor. (Fotoğraf: Li Jianguo/Xinhua)

Xinhua / Güncel

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