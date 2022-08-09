Kaliforniya Üçüncü Kurak Yılını Yaşıyor
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MORGAN HİLL, 9 Ağustos (Xinhua) -- Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinin Morgan Hill kentinde kurumuş bir nehir görülüyor, 8 Ağustos 2022. Basında çıkan haberlere göre Kaliforniya bu yıl ardı sıra üçüncü yılda da şiddetli bir kuraklık yaşıyor.
MORGAN HİLL, 9 Ağustos (Xinhua) -- Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinin Morgan Hill kentinde kurumuş bir nehir görülüyor, 8 Ağustos 2022. Basında çıkan haberlere göre Kaliforniya bu yıl ardı sıra üçüncü yılda da şiddetli bir kuraklık yaşıyor. (Fotoğraf: Li Jianguo/Xinhua)
Xinhua / Güncel