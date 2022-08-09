Kaliforniya Üçüncü Kurak Yılını Yaşıyor MORGAN HİLL, 9 Ağustos (Xinhua) -- Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinin Morgan Hill kentinde kurumuş bir nehir görülüyor, 8 Ağustos 2022. Basında çıkan haberlere göre Kaliforniya bu yıl ardı sıra üçüncü yılda da şiddetli bir kuraklık yaşıyor. MORGAN HİLL, 9 Ağustos (Xinhua) -- Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinin Morgan Hill kentinde kurumuş bir nehir görülüyor, 8 Ağustos 2022. Basında çıkan haberlere göre Kaliforniya bu yıl ardı sıra üçüncü yılda da şiddetli bir kuraklık yaşıyor. (Fotoğraf: Li Jianguo/Xinhua) Xinhua / Güncel Amerika Birleşik Devletleri Kaliforniya Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Kaliforniya Üçüncü Kurak Yılını Yaşıyor - Haberler

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.