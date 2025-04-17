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Kaliforniya, Trump Yönetimine Dava Açtı

Kaliforniya, Trump Yönetimine Dava Açtı
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Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, eyaletin uluslararası ticaret ortaklarına uygulanan hukuka aykırı gümrük vergileri nedeniyle Trump yönetimine dava açtığını açıkladı.

ANONS (Türkçe): ZHOU SAANG, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, ABD Başkanı Trump'ın uluslararası ticaret ortaklarına yönelik hukuka aykırı gümrük vergileri nedeniyle eyaletin Trump yönetimine dava açtığını duyurdu.

ANONS (Türkçe): ZHOU SAANG, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme:

Kaliforniya Valisi Gavin Newsom çarşamba günü yaptığı açıklamada, ülkenin en büyük ekonomisine sahip olan eyaletin, Başkan Trump'ın uluslararası ticaret ortaklarına uyguladığı hukuka aykırı gümrük vergileri nedeniyle Trump yönetimine dava açtığını duyurdu.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)

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Kaynak: Xinhua / Güncel
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