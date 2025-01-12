Kaliforniya Orman Yangınları: Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 16'ya Yükseldi
Los Angeles'ta devam eden orman yangınlarını söndürmek için binlerce itfaiyeci seferber oldu. Cumartesi akşamı itibarıyla, yangınlar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya ulaştı.
LOS ANGELES, 12 Ocak (Xinhua) -- ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Los Angeles kentinde devam eden orman yangınlarını söndürmek için binlerce itfaiyeci mücadele ederken, cumartesi akşamı itibarıyla yangınlar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya yükseldi.
Kaynak: Xinhua / Güncel