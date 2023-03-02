Kaliforniya, Kovid-19 Acil Durum Uygulamasını Resmen Sonlandırdı

ABD'nin Kaliforniya eyaletinin San Jose kentinde Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, medyaya konuşuyor, 26 Mayıs 2021. (Fotoğraf: Li Jianguo/Xinhua)

Vali Gavin Newsom, Salı günü Kaliforniya'nın Kovid-19 acil durum uygulamasının sonlandırıldığına ilişkin bir bildiri yayınladı.

LOS ANGELES, 2 Mart (Xinhua) -- ABD'nin en kalabalık eyaleti olan Kaliforniya, Kovid-19 acil durum uygulamasına resmen son verdi. Uygulama, Vali Gavin Newsom'un yaklaşık üç yıl önce ülkede ilk eyalet çapında evde kalın emrini vermesiyle başlamıştı.

Newsom, Salı günü eyaletin Kovid-19 acil durum uygulamasının sonlandırıldığına ilişkin bir bildiri yayınladı. Mart 2020'den bu yana eyalet çapında uygulanan acil durum, Newsom'a Kovid-19'un yayılmasıyla mücadele için Kaliforniya'da yasaları askıya alma ya da değiştirme hakkı vermişti.

Kaliforniya Sağlık ve İnsan Kaynakları Bakanı Mark Ghaly, "Kovid'den dolayı hayatını kaybedenler için, komşularını ve sevdiklerini kaybedenler için yas tutuyoruz ve onlar için hala üzülüyoruz" dedi ve ekledi: "Ama bu noktaya, yani ilerlemek için acil durumu kaldırmaya hazır hissettiğimiz noktaya gelebilmek, işte bu tüm eyaletteki Kaliforniyalılar için büyük başarıdır."

Davis'teki Kaliforniya Üniversitesi Bulaşıcı Çocuk Hastalıkları Bölümü Başkanı Dean Blumberg, pandeminin bu aşamasında çoğu kişinin, aşıdan ya da enfeksiyondan ya da her ikisinden kaynaklı Kovid-19 bağışıklığı kazandığını belirtti.

Blumberg, "Ciddi hastalık riski bu aşamada daha az, ama sıfır değil" diye konuştu.