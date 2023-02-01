Kaliforniya'daki Silahlı Saldırılarda Hayatını Kaybedenler Anıldı Güncel Haberler HALF MOON BAY, 1 Şubat (Xinhua) -- ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Half Moon Bay kentinde gerçekleşen silahlı saldırılarda hayatını kaybedenleri anmak için mum ve çiçek taşıyan halk, 31 Ocak 2023. HALF MOON BAY, 1 Şubat (Xinhua) -- ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Half Moon Bay kentinde gerçekleşen silahlı saldırılarda hayatını kaybedenleri anmak için mum ve çiçek taşıyan halk, 31 Ocak 2023. Çok sayıda kişi Half Moon Bay kentinde Salı akşamı düzenlenen anma töreni ve mumlar eşliğinde gerçekleşen yürüyüşe katılarak şehirdeki toplu silahlı saldırılarda hayatını kaybeden kurbanların yasını tuttu. 23 Ocak'ta Kaliforniya'nın Half Moon Bay kentindeki iki silahlı saldırıda yedi kişi hayatını kaybederken, bir kişi de ağır yaralanmıştı. (Fotoğraf: Wu Xiaoling/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Kaliforniya Güncel Haberler

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