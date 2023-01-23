Kaliforniya'daki Silahlı Saldırıda 10 Kişi Yaşamını Yitirdi Güncel Haberler LOS ANGELES, 22 Ocak (Xinhua) -- Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletindeki Monterey Park kentinde polis memurları, silahlı saldırının gerçekleştiği olay yerinde çalışıyor, 22 Ocak 2023. LOS ANGELES, 22 Ocak (Xinhua) -- Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletindeki Monterey Park kentinde polis memurları, silahlı saldırının gerçekleştiği olay yerinde çalışıyor, 22 Ocak 2023. Yerel polis, Cumartesi gecesi Kaliforniya'nın güneyindeki Monterey Park'ta meydana gelen silahlı saldırıda 10 kişinin yaşamını yitirdiğini ve en az 10 kişinin de yaralandığını açıkladı. (Fotoğraf: Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Amerika Birleşik Devletleri Kaliforniya Güncel Haberler

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