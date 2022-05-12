Kaliforniya'daki Fuarda Temiz Ulaşım Teknolojileri Tanıtılıyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kaliforniya'daki Fuarda Temiz Ulaşım Teknolojileri Tanıtılıyor

Xinhua - Güncel
 - Güncelleme:
Kaliforniya'daki Fuarda Temiz Ulaşım Teknolojileri Tanıtılıyor

LONG BEACH, 12 Mayıs (Xinhua) -- Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinin Long Beach kentinde düzenlenen 2022 Gelişmiş Temiz Ulaşım Fuarı'nın ziyaretçileri görülüyor, 10 Mayıs 2022.

LONG BEACH, 12 Mayıs (Xinhua) -- Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinin Long Beach kentinde düzenlenen 2022 Gelişmiş Temiz Ulaşım Fuarı'nın ziyaretçileri görülüyor, 10 Mayıs 2022. Sürücüsüz araçlar, elektrik bataryası, yakıt pili ve yenilenebilir doğalgaz gibi temiz ulaşım teknolojilerin tanıtıldığı Gelişmiş Temiz Ulaşım Fuarı, Long Beach'te düzenleniyor. (Fotoğraf: Zeng Hui/Xinhua)

Xinhua / Güncel

Amerika Birleşik Devletleri, Kaliforniya, Doğalgaz, Mayıs, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title