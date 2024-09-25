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Kaliforniya'daki Adliyede Patlama: 2 Yaralı

Kaliforniya'daki Adliyede Patlama: 2 Yaralı
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ABD'nin California eyaletindeki Santa Maria Adliyesi'nde meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı. Yetkililer, olayın el yapımı patlayıcıdan kaynaklandığını belirtirken, şüpheli bir kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

(ANKARA) - ABD'nin California eyaletinde bulunan Santa Maria Adliyesi'nde meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı. Olayın el yapımı patlayıcıdan kaynaklandığı bildirildi.

Santa Barbara İlçe Şerif Ofisi'ne göre Kaliforniya'daki Santa Maria Adliyesi'nde meydana geldiği bildirilen patlamada iki kişi yaralandı. Yetkililer, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığını bildirdi.

Santa Barbara İlçe Şerifi Kamu Bilgilendirme Görevlisi Raquel Zick'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, şüpheli bir kişi gözaltına alındı.Zick, yetkililerin patlamanın "kasıtlı olarak yerleştirilmiş bir el yapımı patlayıcı" sonucu meydana geldiğine inandığını belirtti.

Santa Barbara İlçe Şerif Ofisi, halka bölgeden uzak durmaları çağrısında bulundu.Yetkililer, olay yerinin henüz güvenli olmadığı uyarısında bulunurken, soruşturmaların devam ettiği belirtildi.

Patlamaya ilşkin Santa Maria Şehri Sözcüsü Mark Van de Camp, adliye binasının bugün için kapalı olduğunu ve adliye binasının bir blok ötesindeki şehir binalarının geçici olarak kapatıldığını ifade etti.

Kaynak: ANKA / Güncel

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