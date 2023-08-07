Kaliforniya'da Orman Yangınlarına Müdahale Eden Helikopterler Çarpıştı: 3 Kişi Hayatını Kaybetti
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ABD'nin Kaliforniya eyaletinin güneyindeki Riverside County bölgesinde süren orman yangınlarına müdahale eden 2 helikopterin havada çarpışması sonucu 3 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi. Kaliforniya Orman ve Yangından Koruma Departmanı (Cal Fire) Güney Bölgesi Müdürü David Fulcher, düzenlediği basın toplantısında, Riverside County'de orman yangınlarıyla mücadele kapsamında görev yapan 2 helikopterin havada çarpıştığını açıkladı. Fulcher, bir helikopterin başarıyla iniş yaptığını, diğer helikopterin düştüğünü ve içindeki pilot ile 2 Cal Fire görevlisinin hayatını kaybettiğini söyledi. Kazanın, yaklaşık 1,6 hektarlık alana yayılan bir yangına sebep olduğu ve bu yangının söndürüldüğü, Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulunun (NTSB) kazayı araştırdığı kaydedildi.
ABD'nin Kaliforniya eyaletinin güneyindeki Riverside County bölgesinde süren orman yangınlarına müdahale eden 2 helikopterin havada çarpışması sonucu 3 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.
Kaliforniya Orman ve Yangından Koruma Departmanı (Cal Fire) Güney Bölgesi Müdürü David Fulcher, düzenlediği basın toplantısında, Riverside County'de orman yangınlarıyla mücadele kapsamında görev yapan 2 helikopterin havada çarpıştığını açıkladı.
Fulcher, bir helikopterin başarıyla iniş yaptığını, diğer helikopterin düştüğünü ve içindeki pilot ile 2 Cal Fire görevlisinin hayatını kaybettiğini söyledi.
Kazanın, yaklaşık 1,6 hektarlık alana yayılan bir yangına sebep olduğu ve bu yangının söndürüldüğü, Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulunun (NTSB) kazayı araştırdığı kaydedildi.