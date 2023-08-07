Kaliforniya'da Orman Yangınlarına Müdahale Eden Helikopterler Çarpıştı: 3 Kişi Hayatını Kaybetti

ABD'nin Kaliforniya eyaletinin güneyindeki Riverside County bölgesinde süren orman yangınlarına müdahale eden 2 helikopterin havada çarpışması sonucu 3 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi. Kaliforniya Orman ve Yangından Koruma Departmanı (Cal Fire) Güney Bölgesi Müdürü David Fulcher, düzenlediği basın toplantısında, Riverside County'de orman yangınlarıyla mücadele kapsamında görev yapan 2 helikopterin havada çarpıştığını açıkladı. Fulcher, bir helikopterin başarıyla iniş yaptığını, diğer helikopterin düştüğünü ve içindeki pilot ile 2 Cal Fire görevlisinin hayatını kaybettiğini söyledi. Kazanın, yaklaşık 1,6 hektarlık alana yayılan bir yangına sebep olduğu ve bu yangının söndürüldüğü, Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulunun (NTSB) kazayı araştırdığı kaydedildi.