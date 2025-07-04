Kaliforniya'da Hızla Yayılan Orman Yangını Tahliyelere Neden Oldu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde başlayan Madre Yangını, 212,8 kilometrekarelik bir alana yayılarak tahliye emirlerine ve otoyol kapamalarına yol açtı. Yangının sadece yüzde 5'i kontrol altına alınabilirken, en hızlı yayılma sırt tepeleri ve drenaj alanlarında gözlemlendi.

LOS ANGELES, 4 Temmuz (Xinhua) -- ABD'nin Kaliforniya eyaletinin iç kesimlerinde perşembe sabahı erken saatlerde hızla yayılan orman yangını nedeniyle tahliye emirleri verildi, otoyollar da kısmen kapatıldı.

Kaliforniya Ormancılık ve Yangından Korunma Departmanı'nın açıkladığı son verilere göre çarşamba öğleden sonra San Luis Obispo County'de başlayan "Madre Yangını", perşembe akşamı itibarıyla 212,8 kilometrekare alana yayıldı. Yangının sadece yüzde 5'i kontrol altına alınabildi.

Açıklamada, "Yangın, gece boyunca etkili olmaya devam etti. En hızlı yayılma, açıkta kalan sırt tepelerinde ve aynı hizadaki drenaj alanlarında gözlemlendi" denildi.

Bu yıl Kaliforniya'da yaşanan en büyük orman yangını olduğunu kaydedilen yangın nedeniyle ilçedeki 166 numaralı otoyol yakınlarında tahliye emirleri yayımlandı ve otoyolun bir bölümü trafiğe kapatıldı.

Kazanın nedeni konusundaki soruşturma devam ediyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Kurtlar Vadisi'nin yıldızı Şekip Taşpınar'ın cenaze detayı kahretti

Kurtlar Vadisi'nin yıldızı Şekip Taşpınar'ın cenaze detayı kahretti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hayatını kaybeden Diogo Jota için 2022 yılında yapılan o yorum gündem oldu

Tepki çığ gibi! Vefat eden Jota için 2022'de yapılan yorum gündem oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.